NBA, Jeanie Buss: “LeBron ha già lasciato il segno nella storia dei Lakers”

Nonostante LeBron James abbia giocato solo 2 stagioni con la maglia dei Los Angeles Lakers, Jeanie Buss, proprietaria della squadra, ritiene che il nativo di Akron sia già di diritto un simbolo storico di una delle organizzazioni sportive più conosciute al mondo:

“Spero sinceramente che giochi ancora per molti anni con noi. Ad ogni modo, quando deciderà di lasciare la franchigia per questioni di età o di esigenze lavorative, non avrà lasciato nulla in sospeso. Nel giro di due anni è entrato nel cuore dell’organizzazione e della città, lasciando un segno indelebile. Tengo molto a lui e lo proteggerò in qualsiasi situazione. Ho apprezzato molto vederlo elevare il livello dei suoi compagni. E’ un vero uomo squadra ed è il solo ad avere un’influenza tale sull’ambiente in cui gioca. Sono certa che sia la personalità più affascinante ed unica della lega. Lo scorso anno è stato frenato dagli infortuni, ma quest’anno ha riportato l’organizzazione dove merita. Non potrei essere più fiera di lui.”