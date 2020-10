Nonostante l’inizio delle NBA Finals, Adam Silver sta già programmando la prossima stagione che, per varie ragioni e tempistiche, dovrebbe ripartire a gennaio 2021. Tra i vari obiettivi del commissioner NBA c’è anche quello di riportare i tifosi nelle arene, COVID-19 permettendo.

Nel corso della conferenza stampa di ieri, Adam Silver non ha escluso la possibilità di far tornare i tifosi anche senza un vaccino. Come riporta David Aldridge di The Athletic, tutto sarà possibile seguendo i protocolli dei vari Stati. Queste le parole di Silver:

“Sulla base di quanto ho letto, non c’è quasi nessuna possibilità che un vaccino sia distribuito prima dell’inizio della prossima stagione. Tuttavia, non vedo lo sviluppo di un vaccino come un prerequisito: ovviamente non avremo 19.000 persone nell’edificio, ma con protocolli appropriati in termini di distanza e con test avanzati, saremo in grado di far tornare pochi tifosi nelle arene”

NBA Commissioner Adam Silver says in press conference that while the likely lack of a vaccine before the end of 2020 won’t allow full arenas next season, "with appropriate protocols in terms of distancing, and advanced testing, you will be able to bring fans back into arenas." — David Aldridge (@davidaldridgedc) October 1, 2020

Un piano già attuato dalla NFL che, insieme alle linee guida delle varie città, ha dato la possibilità a poche migliaia di persone di seguire le partite dal vivo. Un aspetto da tenere in considerazione, soprattutto per quanto riguarda il Canada, come spiega Silver:

“Per il Canada sono consentiti solo gli spostamenti ‘essenziali’. Per questo motivo dobbiamo anche affrontare le restrizioni dei vari Stati e, in alcuni casi, delle varie città sul numero di persone che possono riunirsi. In base a ciò che abbiamo imparato, ai protocolli e test, potremo far tornare nelle arene i fan già dalla prossima stagione, prima della completa distribuzione di un vaccino”

Un piano che fa ben sperare Adam Silver, visto anche l’efficienza del protocollo attuato dalla NBA per far ripartire la stagione: non ci sono stati, infatti, positivi all’interno della ‘bolla’ di Orlando.

Adam Silver says that among NBA players and team staffs that there have been zero positive COVID tests in the bubble. — Keith Smith (@KeithSmithNBA) October 1, 2020

Una speranza per tutti quei tifosi che non vedono l’ora di tornare a sostenere, dal vivo, i propri beniamini.

