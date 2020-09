NBA, Steve Ballmer: “Doc Rivers è stato un coach eccezionale”

Crollano mattoni dal castello Los Angeles Clippers. Dopo la cocente sconfitta nelle semifinali di Western Conference contro i Denver Nuggets, gettando nel cesto sbagliato il vantaggio di 3-1, i losangelini perdono anche il loro allenatore. Doc Rivers, detentore di un record al tempo stesso unico e negativo, in quanto unico allenatore nella storia della NBA ad essere stato eliminato per ben 3 volte partendo da una superiorità di 3-1 nella serie, ha ufficialmente lasciato la panchina dopo ben 7 stagioni.

L’oramai ex coach, nonostante il particolare primato, ha svolto un grande lavoro in tutti questi anni: ha il merito di aver portato la franchigia ad un altro livello, riuscendo a competere con i mostri sacri, con i più blasonati di sempre. Durante l’era Doc Rivers, i Clippers detengono un record di vittorie-sconfitte in regular season pari a 356-208, da invertire però nei Playoff: 27-32. Questo il rimorso più grande. L’ultimo step, il più importante, è venuto a mancare, motivo forse per cui Rivers e la società hanno deciso di dirsi addio.

Ad ogni modo, il proprietario Steve Ballmer non ha rimpianti e ha espresso così tutto il suo apprezzamento:

“Doc è stato un coach eccezionale per i Clippers, un ambasciatore incredibile e un pilastro di forza durante i momenti più difficili. Ha vinto un mucchio di partite e contribuito a una nuova rifondazione per questa franchigia.”

Doc Rivers, dal canto suo, ha ringraziato con questo messaggio:

“Grazie Clipper Nations per avermi permesso di essere il tuo coach e per avermi supportato & aiutato a rendere questa franchigia, una franchigia vincente. Quando decisi di accettare questo lavoro il mio obiettivo era rendere i Clippers una squadra vincente, una destinazione appetibile per i free agent migliori e portare una championship all’organizzazione. Mentre sono riuscito a raggiungere parte dei miei obiettivi, non sarò in grado di vederli realizzare tutti in prima persona. Ringrazio tutti i giocatori, i coach e lo staff per il loro supporto durante la mia permanenza qui. Ancor più importante, ringrazio tutti i tifosi. Ne abbiamo passate molte insieme, sono grato di ogni cosa avuta qui.”

Una nuova alba sorgerà in casa Clippers.

