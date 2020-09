NBA, Frank Vogel: “Nessun asterisco per chi vincerà il titolo”

Uno degli artefici dell’approdo alle Finals dei Los Angeles Lakers è sicuramente Frank Vogel. Il coach gialloviola arrivato in California solo 1 anno fa ed ha guidato la squadra di LeBron James ed Anthony Davis all’obiettivo minimo, per ora, ossia alla vittoria delle Western Conference Finals.

Adesso, per la storica franchigia, è tempo di provare a prendersi tutto, senza limiti. C’è solo un’ultima perplessità da abbattere, ossia l’opinione di diversi addetti ai lavori sul titolo NBA 2020 che per alcuni sarà accompagnato per sempre da un asterisco, viste le condizioni ‘straordinarie’ in cui ci si è ritrovati a giocare. Frank Vogel, però, ha voluto respingere al mittente ogni tentativo di polemica:

“L’ho già detto una volta, prima entrare nella bolla, e lo ribadisco. Non c’è nessun asterisco sul titolo di quest’anno. Tutti sapranno che questa è stata una circostanza insolita per ogni squadra. È stata una sfida mentale importante essere qui a lungo e dover sopportare ciò che abbiamo sopportato durante il cammino.”

Poi, l’ex coach di Indiana, è tornato sul momento cruciale dello scorso marzo, quando i gialloviola stavano macinando gioco avendo battuto in rapida successione Clippers e Milwaukee, prima dello stop improvviso causa Coronavirus:

“Onestamente, la chiusura è arrivata in un brutto momento per noi. Sai, alcune squadre stavano faticando e hanno avuto un beneficio da questa interruzione. Noi, invece, stavamo giocando il nostro miglior basket, preparandoci per la corsa ai Playoff. E dover riprendere e ristabilire tutte quelle abitudini era una sfida, ma il nostro gruppo ha superato ogni difficoltà. Sono orgoglioso.”

