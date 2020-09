NBA, Per la panchina dei Clippers sono due i favoriti

Doc Rivers saluta dopo ben 7 stagioni e parte immediatamente la caccia al nuovo allenatore. I Los Angeles Clippers aguzzano la vista, scrutano al di là dello Staples Center ma non si dimenticano di guardare anche in casa propria. E così si prospetta uno sprint con due concorrenti; una vecchia conoscenza e un coach di due decenni fa. Infatti, secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski, insider di ESPN, i prescelti sarebbero l’assistant coach Tyronn Lue e Jeff Van Gundy.

Doc Rivers had two years left on his contract, sources tell ESPN. This is a challenging coaching search for Clippers, who are the ultimate win-now team. Among top candidates in the marketplace: Clippers assistant Ty Lue and former Rockets and Knicks coach Jeff Van Gundy. https://t.co/Ov02RYNbK9

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 28, 2020