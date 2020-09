Mark Cuban offre aiuto all’ex NBA Delonte West

Il proprietario dei Dallas Mavericks Mark Cuban, come riportato da TMZ ed ESPN è stato visto mettersi in contatto con l’ex giocatore Delonte West, dopo aver visto sue foto in cui vagava per le strade di Dallas.

Il presidente dei Mavs è riuscito ad incontrare West in una pompa di benzina locale e lo ha accompagnato personalmente ad un ospedale vicino. Cuban assieme alla famiglia di West e ad alcuni suoi amici, sta tentando di convincerlo ad entrare in riabilitazione, per risolvere i suoi problemi con la droga.

Processo per cui lo stesso Mark Cuban si è offerto di pagare tutte le spese necessarie.

Ciò che probabilmente lega i due, è la stagione giocata da West nel 2012, proprio con i Dallas Mavericks. Il giocatore ha giocato 8 stagioni in NBA, e il suo nome è legato soprattutto alla franchigia dei Boston Celtics, che lo ha draftato nel 2004 come scelta numero 24.

Durante la sua carriera, a Delonte West è stato diagnosticato un disturbo bipolare, un problema che a quanto pare è peggiorato negli ultimi anni.

Prima di questo episodio, era stato accusato di possedere due armi cariche nel 2010, ed è stato coinvolto in diversi incidenti da quando ha lasciato la lega.

Inoltre è stato visto nel 2016 a Houston in uno stato pessimo, e ancora, sono emersi video di West coinvolto in una lite, in cui veniva attaccato nell’area di Washington D.C.

