NBA, 76ers e Pelicans cercano Doc Rivers per la panchina

Ieri i Los Angeles Clippers hanno messo l’intera NBA in stato di shock con la notizia della separazione da Doc Rivers. Il coach, all’età di 58 anni, si trovava infatti sulla panchina dei Clippers da sette stagioni. Più in generale, è entrato nella lega come allenatore nel 1999, con la sua prima esperienza agli Orlando Magic.

La sua panchina più importante è stata sicuramente quella dei Boston Celtics, con cui ha ottenuto la vittoria dell’anello nel 2008 con i Big Three, Paul Pierce, Ray Allen e Kevin Garnett.

Come riportato dalle fonti, la separazione è stata decisa assieme, e probabilmente il coach ha pagato l’uscita al secondo turno contro i Denver Nuggets, risultando assieme ai Milwaukee Bucks, come una delle più grandi delusioni di questa post season.

Doc Rivers però, è molto rispettato all’interno dell’ambiente NBA, ed è questo il motivo per cui due squadre come i New Orleans Pelicans e i Philadelphia 76ers si sono immediatamente messi sulle sue tracce, non appena la notizia della rescissione è venuta fuori.

I 76ers cercando qualcuno in grado di dare una quadratura a Joel Embiid e Ben Simmons, qualcuno che possa far fare alle due giovani stelle, il salto di qualità necessario per migliorare nella post season.

I New Orleans Pelicans si preparano invece a una nuova stagione con il loro roster ricco di giovani talenti da formare, tra i quali ad emergere sono soprattutto la prima scelta del Draft 2019 Zion Williamson, Lonzo Ball e il vincitore del premio come Most Improved Player, Brandon Ingram

Doc Rivers sarebbe perfetto per loro. Quel tipo di coach esperto che ha già vinto un trofeo, pronto a portare le due squadre ad un livello successivo.

