NBA, Jimmy Butler: “Se vogliamo vincere dobbiamo battere LeBron James”

I Miami Heat saranno gli avversari dei Los Angeles Lakers nelle NBA Finals 2020. Nella notte la compagine allenata da coach Erik Spoelstra ha abbattuto le resistenze dei Boston Celtics grazie ad un superlativo Bam Adebayo e alla ‘solita’ classe di Jimmy Butler. E proprio la star ex Chicago Bulls nel fine partita ha commentato l’approdo all’ultimo atto contro, stranamente, una squadra guidata da LeBron James:

“Se vuoi vincere, c’è qualcosa che devi fare obbligatoriamente, ossia affrontare la squadra di LeBron James. Alla fine, è sempre questa la chiave per sollevare il titolo ed è quello che normalmente succede ogni anno. Onestamente, non possiamo concentrarci solo su LeBron durante le Finals perché i Lakers hanno tanti giocatori bravi intorno a lui. Ma per vincere devi continuamente passare attraverso lui, è una sorta di test: non lo passi finché non lo superi. Questo test è LeBron James. Per farlo abbiamo solo un modo: essere al limite della perfezione con esecuzione e resa sul parquet, altrimenti non possiamo sperare di avere la meglio sui Lakers. Siamo certamente capaci di giocare altre quattro partite con questo tipo di rendimento. Non siamo preoccupati del fatto che si affrontano la testa di serie n°1 a Ovest contro la n°5 a Est.”