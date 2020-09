NBA, Brad Stevens sull’eliminazione di Boston: “La loro fisicità ci ha ammazzato”

Troppo fisici e troppo forti. La spiegazione nel post partita in Gara 6 contro i Miami Heat è questa per Brad Stevens. Il coach dei Boston Celtics, infatti, ha elargito i suoi complimenti agli avversarsi per la maggior energia e fisicità messa in campo per chiudere la serie sul 4-2 a loro favore. Queste le parole di coach Stevens a riguardo:

“Dopo che Miami ha preso il comando nell’ultimo quarto, Adebayo – e qui merito tutto suo – ha deciso che la palla sarebbe stata di sua proprietà fino al termine del match, mettendoci in difficoltà anche per la mole di tiratori clamorosi che ha intorno a lui. La loro fisicità è qualcosa di cui probabilmente non abbiamo parlato abbastanza durante questa serie. Abbiamo potuto notare come sono forti, fisici, duri e – soprattutto Bam – ci hanno dominato negli ultimi 9 minuti. Anche le giocate in cui lui non ha segnato… la sua presenza è stata di grande impatto. Ripeto, loro sono stati super fisici, super duri e molto, molto esperti. Penso che siano la migliore squadra dell’Est. Meritano di rappresentare l’Est per il modo in cui hanno giocato in questi Playoff.”

In ogni caso, Brad non ha mancato l’occasione per fare i complimenti ai suoi ragazzi per la stagione conclusa:

“Ho davvero apprezzato il modo in cui i miei ragazzi hanno giocato durante tutto l’anno. Ho apprezzato molto il modo in cui hanno combattuto, così come il modo in cui hanno lasciato fuori polemiche e altre cose di poco conto per noi, ma solo per i media. Inoltre, ho apprezzato il modo in cui hanno cercato di ispirare la gente da qui, nella bolla.”

Per Boston è già tempo di riflessioni, per capire come ripresentarsi durante la prossima postseason con un unico obiettivo: quello di diventare grandi attraverso le vittorie e non avere più limiti.

