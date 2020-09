NBA, Dwyane Wade si complimenta con LeBron James

LeBron James ieri notte ha raggiunto la sua decima finale NBA. Solo due anni fa, il nativo di Akron aveva lasciato Cleveland per cercare di vincere un altro anello con i Los Angeles Lakers. Se il primo anno, un infortunio ha limitato il percorso dei gialloviola, in questa particolare stagione, la compagine californiana sembra aver trovato il giusto ritmo, grazie anche all’innesto di Anthony Davis in roster.

Arrivati ai Playoff 2020 col primo seed, i Lakers hanno abbattuto per 4-1 sia i Portland Trail Blazers che gli Houston Rockets. Non solo loro, anche i Denver Nuggets sono stati regolati con lo stesso punteggio dopo qualche brivido di troppo nella gestione dei finali di partita.

Tra i numerosi complimenti fatti a LeBron James, non potevano mancare quelli di Dwyane Wade, suo ex compagno ai tempi di Miami e grande amico. Questo il suo messaggio postato su Twitter:

Another one! Congrts to my brotha @KingJames on his 10th final appearance. What we’re witnessing will never be replicated again.

