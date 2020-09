NBA, Vince Carter: “La terza stella dei Nets è DeAndre Jordan”

Dalla prima partita di regular season dell’anno prossimo, i Brooklyn Nets saranno di diritto una delle candidate per vincere il titolo NBA. È vero che ci sono delle incognite sulla squadra (come la condizione fisica di Kevin Durant e l’impatto dell’allenatore Steve Nash, alla sua prima esperienza) tuttavia le basi da cui partono i Nets sembrano comunque essere davvero di alto livello. Basti pensare anche a questa esperienza nella bolla che pur privi dei suoi migliori giocatori, i newyorchese hanno raggiunto i playoff come settima testa di serie, dove sono stati sconfitti dai Toronto Raptors per 4-0.

I Nets, in ogni caso, se la sono giocata fino in fondo e – anche se il divario tecnico fra le due squadre non era paragonabile – hanno provato a mettere i bastoni fra le ruote ai campioni in carica.

I Brooklyn Nets stanno già pensando alle prossime mosse da fare in offseason. Segnaliamo, nel frattempo, diversi rumors che riportano come la franchigia stia cercando una terza stella da affiancare a Kevin Durant e Kyrie Irving. Tuttavia l’ex giocatore dei New Jersey Nets, Vince Carter, ha detto che la terza stella è già presente all’interno del roster dei bianconeri, vale a dire DeAndre Jordan. Queste le parole di Carter rilasciate a Kristian Winfield di New York Daily News:

“Io penso che abbiano già in squadra una terza stella, ovvero DeAndre Jordan. Non è uno che prende palla molto spesso, ma sa fare una cosa veramente bene. Difende benissimo il ferro.”

