NBA, Bam Adebayo: “Felice? Sì, ma mancano ancora 4 vittorie”

La riscossa dei Miami Heat, nella notte, è arrivata con la grande prestazione di Bam Adebayo. Dopo l’autocritica in Gara 5, il lungo di Miami ha sostanzialmente dominato il parquet segnando 32 punti e catturando 14 rimbalzi nella vittoria dei suoi contro i Boston Celtics. Adebayo, 11/15 dal campo, nel post-partita ha quindi commentato l’accesso alle NBA Finals contro i Los Angeles Lakers in questo modo:

“Avevo lasciato da soli i miei compagni 48 ore fa e avevo bisogno di riportare in linea il mio rendimento con ciò che voglio diventare e che sono riuscito a mettere in mostra questa notte sul parquet. Avevate detto in molti che io non ero un realizzatore in grado di incidere nel quarto periodo? Beh, eccovi accontentati. È la prima volta che gioco in maniera così serrata ogni due giorni e sono felice di aver la possibilità di incidere così anche dopo settimane di lavoro. Il nostro compito però non è ancora terminato: mancano ancora quattro vittorie.”