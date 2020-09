NBA, Malone e Jokic commentano l’eliminazione contro i Lakers

I Denver Nuggets salutano i Playoff NBA 2020 con una certezza, ossia quella di essere diventata squadra vera e concreta. Dopo diversi anni di limbo, la compagine allenata in maniera magistrale da coach Mike Malone, sembra aver finalmente trovato la quadra giusta per poter lottare fino al fondo per la conquista del titolo. La squadra del Colorado ha trovato in Jamal Murray un autentico trascinatore, così come la conferma qualitativa di Nikola Jokic.

I Nuggets si fermano ad un passo dalle Finals. Troppo forti i Lakers di LeBron James. Le finali sono ancora territorio del nativo di Akron, così come ha ammesso anche coach Malone nel post-partita:

“LeBron si è ritrovato in questa fase diverse volte, e ora andrà ad affrontare la sua decima finale. Questa, invece, è la seconda volta che la nostra franchigia arriva alle finali della Western Conference… ci siamo ritrovati a giocare un appuntamento del genere contro un ragazzo che fa delle Finals una sua routine. Questa è forse l’unica cosa che ci conforta.”

Anche Nikola Jokic ha voluto fare una disamina della situazione in casa Denver:

“Cinque anni fa quando sono arrivato qui, avevamo ottenuto 33 vittorie in una stagione. E oggi siamo alle finali della Western Conference. Quindi penso che sia interessante pensare all’enorme miglioramento che abbiamo fatto, io come giocatore, noi come gruppo e come intera organizzazione. È stato un miglioramento incredibile.”

Poi, il serbo ha voluto rimarcare la strapotenza di Murray, il quale ha decisamente elevato il suo gioco durante i Playoff:

“È stato fantastico. Lui è il nostro leader. Ci ha trascinati con la sua energia durante tutti i playoff. Non si è mai tirato indietro. Era infortunato anche appena dopo l’approdo nella bolla, ma sappiamo che giocatore è. Jamal è un combattente. È un tiratore straordinario. Ha giocato in modo fantastico.”

La speranza, ora, è quella di tornare l’anno prossimo con la consapevolezza e la maturità di chi è arrivato ad un passo dal paradiso. E allora sì, ci sarà da divertirsi per Denver.

