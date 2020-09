Dwyane Wade commenta la possibile finale NBA tra Lakers-Miami

Dwyane Wade, leggenda dei Miami Heat, si è espresso riguardo ad una possibile finale NBA tra gli Heat ed i Los Angeles Lakers. Entrambe le squadre, in questa fase, si ritrovano ad una sola vittoria dal raggiungere questo ambito traguardo.

A The Flash è stata chiesta l’opinione sul possibile scontro tra due figure chiave nella storia della lega: il presidente degli Heat Pat Riley e la superstar dei Lakers LeBron James. Ovviamente Wade conosce perfettamente entrambe le figure, in quanto protagoniste dei successi durante il loro periodo a Miami.

Wade ha affermato che questo scontro tra le due compagini citate potrebbe anche non avvenire poiché c’è prima da regolare Boston e Denver, 2 squadre con immenso carattere nonostante il loro svantaggio. Tuttavia, il 3 volte campione NBA ha affermato che una possibile sfida tra le due franchigie sarebbe un duello epico:

“Conosciamo bene i sentimenti che ciascuno prova reciprocamente. Conosciamo tutti il successo che hanno avuto Riley e James. Quanto sarebbe bello se queste due franchigie si scontrassero proprio in questo momento? Una sfida tra la giovane squadra costruita da Riley e il veterano LeBron alla sua diciassettesima stagione. Questo è il momento perfetto.”

È molto probabile che Wade faccia il tifo per i ragazzi di South Beach in un’eventuale finale, nonostante il grande rapporto d’amicizia con la stella dei gialloviola. In ogni caso, l’ex numero 3, avrebbe un motivo per festeggiare.

