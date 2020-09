NBA, la G League pensa di ospitare un torneo in una bolla

L’NBA G-League sta discutendo riguardo la possibilità di ospitare un torneo in una bolla simile a quella di Orlando, utilizzando come maggiore attrativa, il nuovissimo team, appena formato Ignite.

Il torneo dovrebbe avere luogo tra Novembre e Dicembre, e potrebbe essere una grande opportunità per tutti quei giocatori non selezionati al draft e free agent. L’idea è ancora in lavorazione, ma dovrebbe essere un trampolino di lancio per permettere ai giocatori di fare un salto di qualità verso la lega maggiore.

La G League inoltre ha confermato che la selezione scelta, che prenderà il nome di Ignite Team, avrà come componenti i migliori prospetti dei licei americani, come Jalen Green, Isaiah Todd e Jonathan Kuminga. Il gruppo è arrivato all’inizio del mese in California per allenarsi con il coach Brian Shaw.

Per la prima volta nella storia della lega di sviluppo, un team si dedicherà totalmente allo sviluppo di giocatori giovani attraverso un programma annuale. Infatti la squadra Ignite avrà nel mirino il draft NBA, e preparerà i suoi giocatori all’approdo nella lega maggiore fin da subito. Il tutto sarà fatto probabilmente, affiancando dei giocatori veterani ai giovani prospetti.

Ignite, che non è affiliata a nessuna franchigia in G League o in NBA, parteciperà alle prime amichevoli nazionali e internazionali e giocherà tra le 10 e le 12 partite che non conteranno per le classifiche.

