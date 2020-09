NBA, Nikola Jokic sul tiro di Davis: “Sapevamo che andavano da lui o LeBron”

C’è delusione in casa Denver Nuggets per aver sfiorato la vittoria in Gara 2 contro i Lakers, prima dell’ormai famoso gesto finale di Anthony Davis. La compagine di Mike Malone è rimasta in partita fino alla fine, rimontando anche l’ennesimo svantaggio subito. Poi l’ultima azione, il catch-and-shot di AD e la nuova sconfitta per i Nuggets. Queste le parole di Jokic nel post partita, il quale ha commentato in questo modo la difesa avversaria:

“Sapevamo che sarebbero andati da LeBron James o su AD. Abbiamo avuto un piccolo problema di comunicazione tra di noi durante la marcatura difensiva, ed è successo quel che è successo. Personalmente penso di aver fatto le scelte giuste durante l’ultima azione. Penso di aver fatto un buon lavoro, andando su di lui, ma Davis ha tirato davvero bene. I grandi giocatori segnano grandi tiri.”

Nelle settimane precedenti, i Nuggets hanno dato testimonianza della loro resilienza, recuperando due volte da uno svantaggio di 3-1 in questa postseason NBA, scioccando Utah al primo turno e poi i LA Clippers al secondo. Ma contro i Lakers, in realtà, è la prima volta che questo gruppo tenterà di risalire da uno svantaggio di 2-0 in una serie negli ultimi 2 anni. Un piccolo unicum che Jokic sembra non voler considerare:

“Siamo qui come underdog. È così che si dice, no? Underdog! Dobbiamo solo combattere. Questa è la nostra unica possibilità. Erano sopra di 15 o 16 se non sbaglio? Non so di quanto erano in vantaggio. Potevamo cedere di squadra, invece abbiamo dato vita ad una nuova rimonta. Abbiamo lottato. Possiamo essere sotto anche di 30, ma dobbiamo andare in campo per lottare e vedere cosa succede.”

Infine sono arrivate le parole di coach Mike Malone a chiudere ogni riferimento con Gara 2:

“Perdere fa schifo. Alcuni ragazzi amano vincere, altri odiano perdere. Penso che siamo un gruppo di ragazzi che odiano perdere. Che sia di 20 punti in Gara 1 o durante la sirena, odiamo perdere. L’unica cosa di cui possiamo parlare stasera è che eravamo in partita fino alla fine. Hanno dovuto fare affidamento su un gran tiro, di un grande giocatore, per batterci a fil di sirena. Ma finché ci mettiamo in condizione di vincere le partite, non possiamo recriminare su nulla. Una cosa che so del nostro gruppo è che – anche se siamo delusi, frustrati, arrabbiati – useremo ogni motivazione per provare ad andare a prenderci Gara 3.”

