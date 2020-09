NBA, Dwight Howard stuzzica i Nuggets: “Andate a casa!”

Il centro dei Los Angeles Lakers Dwight Howard avrebbe avuto una discussione con alcuni membri del coaching staff dei Denver Nuggets dopo la vittoria in Gara 2. Secondo il giornalista di The Athletic, Sam Amick, il centro dei Lakers, dopo il game winner di Anthony Davis, avrebbe deriso la panchina dei Nuggets. In particolar modo il centro si sarebbe così espresso:

“Andate a casa! Andate a casa!”

In seguito un piccolo gruppo dello staff dei Nuggets, tra cui uno degli allenatori personali di Jokic (Felipe Eichenberger, ndr), si sarebbe avvicinato minacciosamente in direzione della panchina dei Lakers. Quest’ultimi non avrebbero gradito le continue provocazioni di Howard nel corso della partita.

Secondo quanto riferito, dopo un breve scambio di parole, la situazione si sarebbe risolta tranquillamente. Vedremo se la strategia di stuzzicare gli avversari da parte di Dwight, pagherà in qualche modo dividendi per i gialloviola. Il rischio, però, è quello di aver risvegliato – ancora una volta – l’orgoglio dei Nuggets, i quali in questi playoff hanno già dato prova di saper superare i momenti di difficoltà.

Sarà compito dei Lakers gestire al meglio serie per raggiungere le NBA Finals.

