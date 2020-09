Mercato NBA: Montrezl Harrell conteso da diverse squadre

La stagione dei Clippers si è conclusa, inaspettatamente, in maniera anticipata. La rimonta subita dai Denver Nuggets, dopo essere stati sopra 3-1, ha lasciato diversi strascichi nello spogliatoio. Per i Clippers è adesso tempo di riconfermare il roster per ritentare l’assalto al titolo nella prossima stagione.

Uno dei primi interessati da questa fase sarà sicuramente Montrezl Harrell. Il Sesto Uomo dell’anno 2020 si è rivelato ancora una volta uno degli elementi migliori della squadra. Ai Playoff, però, non è riuscito a replicare quanto di buono fatto vedere in regular season, complice anche un tardivo debutto per via di un infortunio.

Harrell e i Clippers paiono intenzionati a trovare un nuovo accordo: l’interesse sembra essere di entrambe le parti. Diverse voci danno però molte squadre interessate al giocatore, alla ricerca di qualcuno in grado di portare energia in uscita dalla panchina.

L’ultimo accordo di Montrezl Harrell con i Clippers risale a due stagioni fa, quando firmò un biennale da 12$ milioni complessivi. Sarà molto probabile che, dopo gli ultimi due campionati giocati in maniera particolarmente positiva, il giocatore proverà ad ottenere un contratto decisamente più remunerativo.

