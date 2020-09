NBA, Bam Adebayo dedica la vittoria a sua madre

Il centro di Miami, Bam Adebayo è stato decisivo nelle ultime partite, e alla fine della partita che ha segnato la vittoria dei suoi in Gara 2, sembra aver rivelato il segreto che riesce a farlo restare concentrato.

Sembra infatti che il giocatore sia molto legato a sua madre, e che dedichi tutte le sue prestazioni proprio a lei.

“Quello del primo tempo non ero io, avevo bisogno di ripartire. Il coach è venuto da me, e mi ha detto chiaramente che aveva bisogno di un Bam da All Defensive Team. Mi sono chiesto, dove ero arrivato, come e perché. La risposta all’ultima domanda è stata semplice, ci sono arrivato per mia madre.”

E in campo il risultato si è visto, Adebayo ha segnato 4 punti nella prima frazione e 17 nella seconda. La macchina fin’ora perfetta degli Heat è girata bene anche grazie alle ottime prestazioni di Dragic e Tyler Herro, oltre a quelle della stella Jimmy Butler.

“Sono contento di giocare in questa squadra, perché ognuno porta con sé una storia diversa, tutta nuova. Siamo arrivati qui dal nulla, e penso che questa sia una cosa bellissima per noi.

Per Adebayo la media in questi playoff è di 16.8 punti, 11 rimbalzi e 5 assist. Gli unici giocatori ad avere questi risultati a 22 anni, sono stati Magic Johnson e Charles Barkley, considerando un’intera post season. Il centro di Miami, con la venuta della prossima free agency, potrà ambire a un contratto che lo sistemi per la vita, e dare una vita migliore a sua madre.

“La mia natura competitiva esce allo scoperto quando sto giocando male e quando le cose non vanno bene. Lei mi ha insegnato a lottare contro le avversità. L’ho vista molte volte essere abbattuta dalle difficoltà e rialzarsi, e dopo 18 di anni di questo, vieni caricato e sei pronto a prenderti le tue responsabilità. Stasera è diventata una cosa personale, non avrei permesso a qualcuno di battere la mia squadra in questo modo.”

