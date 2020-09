NBA, Griffin e Derrick Rose non parteciperanno ai workout dei Pistons

Le 8 squadre NBA escluse dalla bolla di Orlando hanno potuto ricominciare con gli allenamenti di squadra dopo lo stop forzato dello scorso 11 marzo. Nella fase 1 di questa ripartenza, alla quale i giocatori non sono obbligati a partecipare, si svolgono soprattutto lavori individuali e di uno contro uno. Nella fase 2, che inizierà a partire dalla prossima settimana, si potranno cominciare a vedere partite di scrimmage 5 contro 5. I Pistons, come le altre squadre, si trovano in delle bolle per prevedere i contagi. I giocatori di Detroit resteranno in un hotel per tutta la durata del camp, e le uniche uscite saranno quelle per recarsi nelle varie strutture di allenamento della squadra.

Per ora sono 15 i giocatori che parteciperanno ai workout di squadra. Di questi, cinque sono dei Grand Rapids Drive, la squadra di sviluppo dei Pistons in G League. Ma, almeno per ora, non sono parte del camp i due veterani e leader del team, Blake Griffin e Derrick Rose, e i free agents Christian Wood e Langston Galloway. Riguardo le assenze, l’head coach Dwane Casey ha detto:

“Tutti i nostri giovani sono qui. Derrick Rose e Blake non ci sono ma lo posso capire. Stanno lavorando tutti e due e non hanno nessun problema fisico, sono al 100%. Blake sta lavorando a Los Angeles, mentre Rose è fuori città. E posso anche capire la scelta di Wood e Galloway. Anche io, se fossi un free agent, non mi presenterei agli allenamenti di una squadra con la quale non ho nessun contratto”

Al prossimo Draft, spostato in data 18 novembre, i Detroit Pistons avranno la settima scelta assoluta e Casey, insieme al nuovo GM, Troy Weaver, avrà un gran lavoro da fare per riportare i Pistons ai vertici della lega:

“Non stiamo facendo un vero e proprio rebuild qui a Detroit. Penso che i nostri tifosi meritino una grande squadra, e forse è meglio usare la parola riorganizzazione piuttosto che ricostruzione. Non avremo bisogno di moltissimo tempo se i nostri giovani riusciranno a crescere come ci aspettiamo. E se avremo l’opportunità di accogliere un grande nome a Motown, non ce la faremo certo sfuggire”

Leggi anche:

NBA, Isiah Thomas chiede la restituzione di un suo trofeo che era stato rubato

Il GM dei Pistons assicura: “Griffin è nei nostri piani”

NBA, i Detroit Pistons assumono Troy Weaver dai Thunder come nuovo GM