In attesa dell’inizio delle finali di Western Conference, il primo a prendere la parola sulla prossima sfida è stato ovviamente LeBron James.

La stella dei Los Angeles Lakers, intervistato da Dave McMenamin di ESPN, ha voluto mettere in guardia i media dall’errore di sottovalutare la franchigia del Colorado.

“I Denver Nuggets sono una squadra molto resistente, molto fiduciosa, molto determinata, molto ben allenata. Ci vuole davvero molta energia e un pizzico di disperazione per essere in grado di recuperare una serie ferma sul 3-1. E pensa che l’hanno fatto già due volte. Quindi ho davvero il massimo rispetto per quel gruppo. Il nostro compito fin dalle prime gare sarà cercare di capire di cosa sono capaci, e di conseguenza come fermarli.”