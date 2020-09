Nonostante la delusione per l’uscita anticipata dai Playoff, i Toronto Raptors sono già in moto per preparare al meglio il prossimo campionato.

La strategia della franchigia è chiara: il gruppo è solido, e merita di essere tenuto intatto ancora per i prossimi anni.

Proprio in questa direzione, i canadesi non hanno avuto paura di scoprirsi sull’intenzione di rifirmare Fred VanVleet.

La guardia di 26 anni infatti è risultata come uno dei giocatori più decisivi della franchigia. In questa stagione ha collezionato una media di 17 punti, 6 rimbalzi e 3 palle rubate, contribuendo in modo significativo al record di 53 vittore e 19 sconfitte maturato dai Raptors.

Numeri e che hanno pesato negli equilibri della squadra, e che Masai Ujiri sembra intenzionato a riconoscerne il prezzo nella prossima free agency, come dichiarato a Blake Murphy di The Athletic.

Fred è una priorità. Una priorità assoluta per la nostra squadra.

Il rinnovo di Fred VanVleet non sarà l’unico ostacolo nella free agency dei canadesi. Oltre alla guardia, i Toronto Raptors dovranno cercare di trattenere altri due elementi cardine del gruppo, Serge Ibaka e Marc Gasol.

