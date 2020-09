NBA, James e Davis commentano l’eliminazione dei Clippers

La clamorosa eliminazione dei Los Angeles Clippers contro i Denver Nuggets, dopo 7 gare, ha stupito tutti. Dai tifosi agli addetti ai lavori, il pronostico d’inizio stagione vedeva i Clippers raggiungere in maniera più o meno agevole, le finali di Conference in un derby di Los Angeles tanto atteso, quanto voluto. La realtà dei fatti, però, ha mostrato tutti i limiti di una squadra che, secondo i protagonisti principali, manca ancora di una chimica vera e propria. Dall’altra parte, LeBron James ed Anthony Davis, hanno assistito alla partita in attesa di capire il loro prossimo avversario.

Intervistati dai giornalisti, i due hanno commentato in questo modo l’epilogo dei Clippers, partendo dalle parole di AD:

“La loro eliminazione? Non prestiamo attenzione alle altre squadre, ma solo su di noi. Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare, seguendo quanto fatto durante tutta la stagione. La nostra attenzione non è andata sui Clippers o sulla possibile “Battaglia di LA”. Pensavamo solo a come finire il nostro lavoro al meglio delle possibilità.”

Effettivamente i Lakers, durante gli attuali Playoff, stanno viaggiando con un record di 8-2 che fa ben sperare anche in vista della finale di Conference contro i Denver Nuggets. LeBron ha commentato così lo stato di forma dei suoi:

“È fantastico giocare nel modo in cui stiamo giocando adesso. È la postseason e vogliamo continuare a giocare in questa maniera, a nostro modo. Sappiamo che abbiamo ancora un lavoro da portare a termine e sappiamo di poter migliorare ancora. È nostro compito non mettere un limite a quello che possiamo fare.”

La riscossa gialloviola sembra essere solo all’inizio.

