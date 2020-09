NBA, Coach Spoelstra commenta la vittoria in Gara 2 contro Boston

Una partita speciale quella dei Miami Heat di Erik Spoelstra che nella notte hanno dato testimonianza della loro qualità, rimontando uno svantaggio di 17 punti – subìto nel corso del secondo quarto – contro dei Boston Celtics irriconoscibili dopo l’intervallo lungo.

Queste le parole dello storico coach di Miami il quale a fine partita a commentato in questo modo la vittoria dei suoi ragazzi:

“I nostri ragazzi giocano sempre con valori di alto livello nei confronti dell’avversario e, in maniera reciproca, tra di loro. C’è un’umiltà condivisa nel lottare insieme ogni notte, con rispetto. Tutti si fanno avanti. Butler? Non siamo qui a spiegare come si gioca un basket vincente. La verità è che alcuni giocatori riescono a farlo: quello che abbiamo visto stasera, era il basket con mentalità vincente di Jimmy Butler. Non c’è solo il suo impatto nella parte finale del match, ma bisogna vedere tutto. Stasera la stessa cosa la posso dire per Bam. Così come ha fatto al termine di Gara 1. Questi giocatori influiscono sulla vittoria. Jimmy ha fatto tante cose nel secondo tempo e ha avuto un impatto importante su entrambe le estremità del campo. Se il tifoso medio riesce a vedere o meno tutte queste cose ci dispiace, ma non ci interessa troppo.”