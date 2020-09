NBA, Jimmy Butler è pronto a portare l’anello a Miami

Jimmy Butler è sicuramente il pilastro di questi Miami Heat guidati da Erik Spoelstra. Il giocatore arrivato solo l’anno scorso dai Philadelphia 76ers, ha saputo prendersi in mano una squadra nuova, e con l’aiuto del coach, amalgamarla fino a farla divenire un gruppo davvero temibile.

Nonostante a livello numerico, la prestazione in Gara 2 non abbia fatto gridare alla magnificenza, Butler è riuscito per primo a cogliere le falle nel sistema Celtics, mettendo a segno tre palle rubate solo all’interno del secondo tempo. Oltre ai 14 punti, 3 assist e 4 rimbalzi con cui si è segnato sul tabellino.

E a fine partita è stato proprio lui il giocatore a essere più beccato da telecamere e microfoni, lasciandosi andare a diverse dichiarazioni.

Successivamente, l’ala dei Miami Heat è stata intervistata nuovamente anche fuori dal campo, soprattutto su come trovare questo tipo di alchimia in campo, e sulla vittoria di un probabile anello.

“To fit in here you just got to care about winning, that’s the number one thing.”@JimmyButler on the Heat’s culture. pic.twitter.com/lcGxIDkhQt

