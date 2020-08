NBA, Isiah Thomas chiede la restituzione di un suo trofeo che era stato rubato

Una scoperta agrodolce quella fatta da Isiah Thomas nella giornata di ieri. La leggenda dei Detroit Pistons ha trovato l’annuncio di una casa d’aste, che promuoveva il suo trofeo di MVP dell’All-Star Game 1984. La casa d’aste si chiama Heritage Auctions, e aveva annunciato su Twitter la messa in vendita del prezioso cimelio appartenente a Thomas. La leggenda ha reclamato, sempre su Twitter, la restituzione del trofeo. Secondo Thomas ci sono dei retroscena poco chiari sulla vicenda.

This trophy was stolen from St. Joseph High School the night Mr. Pingatore my coach died it belongs to me. You stole my trophy please return it! Let it be known @HeritageAuction @nba @nbatv @NBAonTNT https://t.co/G1SO0drszo