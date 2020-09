NBA, Celtics in coro: “Ci siamo fermati, non possiamo permettercelo”

È stata una Gara 1 che ha lasciato l’amaro in bocca ai Boston Celtics. Dopo essere stati avanti nel punteggio anche di 14 lunghezze, i ragazzi allenati da Brad Stevens si sono fatti rimontare il vantaggio dagli avversari, finendo poi per perdere all’overtime.

Una sconfitta che brucia, proprio perché arrivata dopo essere stati in controllo della gara. Coach Brad Stevens ha provato a fare un’analisi della partita, cercando di capire le cause del calo in fase offensiva avvenuto tra la fine del quarto periodo e l’overtime:

“[Gli Heat, ndr ] Hanno dei grandi atleti in squadra. Alcune delle loro guardie sono in grado di rimanerti sempre davanti, grazie alla loro fisicità. Bam ha cambiato su tantissimi pick ‘n roll, è un difensore incredibile. Dobbiamo trovare dei modi migliori di attaccare, specialmente a fine partita. Credo che a volte ci siamo riusciti, ma alla fine ci siamo fermati”

Una auto-critica, quella alla stagnazione dell’attacco biancoverde, che anche Marcus Smart ha voluto fare:

“Ci siamo fermati. Ci siamo riposati, compiacendoci, e contro una squadra del genere non te lo puoi permettere. Sopra di 14, di 20 o di 30, sono comunque molto bravi a rientrare in partita. Quando contava, hanno saputo fare giocate decisive. Hanno fatto il loro dovere, ora tocca a noi farlo in Gara 2”

Caratteristica della partita è stata anche la difficoltà di Kemba Walker a trovare un ritmo partita adeguato. Le difficoltà durano dalla serie contro i Raptors: Stasera l’ex Hornets ha tirato malino, compreso un 1 su 9 da dietro l’arco:

“Sto giocando in maniera terribile, ad essere onesto. Non posso dire molto, devo migliorare, devo fare meglio per questa squadra su entrambi i lati del campo. Devo prendere decisioni migliori, devo tirare meglio”

