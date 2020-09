Niente da fare per Kawhi Leonard che, a differenza dello scorso anno con la clamorosa cavalcata dei Toronto Raptors, non è riuscito nel miracolo di trascinare i Los Angeles Clippers (quantomeno) alle Finali di Conference. I californiani si sono dovuti fermare di fronte a dei Denver Nuggets, molto più energici nell’appuntamento più importante della stagione. Leonard, inoltre, ha faticato a trovare la via del canestro, rendendosi autore di un pessimo 1/11 dal campo nel corso del secondo tempo. Questa la spiegazione di Kawhi sull’eliminazione improvvisa:

“Non siamo stati in grado di realizzare dei semplici canestri. Questo in qualche modo è collegato con la chimica di squadra: sapere dove sono i tuoi compagni o dove dovresti essere per ricevere la sfera se qualcuno dei nostri viene raddoppiato, oppure provare a far segnare altri ragazzi del roster. Non l’abbiamo fatto. Dobbiamo ‘solo’ diventare più intelligenti come squadra. Dobbiamo essere più intelligenti, migliorare il nostro QI cestistico.”

A seguire le dichiarazioni di Kawhi, sono arrivate anche quelle di Lou Williams, il quale, senza mezzi termini, si è detto arrabbiato per l’eliminazione:

“Siamo incazzati. Semplice e chiaro: siamo incazzati. Eravamo sul 3-1. Avevamo due opportunità di vincere questa serie, e non l’abbiamo fatto. Penso che, fino a qui, abbiamo affrontato i problemi grazie al nostro talento, ma senza avere un’intesa vera e propria tra di noi. Questa serie ci ha davvero delusi.”

