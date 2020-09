La serie tra Celtics e Heat è iniziata nella miglior maniera possibile. Gara 1 è stato un turbinio di emozioni, parziali, colpi di scena e giocate incredibili. La partita non poteva che concludersi con una di queste: la stoppata di Bam Adebayo.

La giocata del numero 13 degli Heat sta facendo il giro del web. Una clamorosa difesa, col polso che si piega all’indietro e sembra spezzarsi, e che invece cancella il tentativo di Tatum e regala la vittoria in Gara 1 a Miami:

Bam's game-winning block in slo-mo is art 🎨

Il diretto interessato l’ha commentata così:

Nel post-partita sono arrivati i complimenti di una leggenda come Magic Johnson, che ha definito la stoppata come “la miglior giocata difensiva mai vista nei Playoff”. Complimenti che Adebayo ha apprezzato moltissimo:

“Quando sei su un palcoscenico così importante devi fare giocate importanti, e per me è stato così. Se i complimenti vengono da Magic è sempre fantastico: dobbiamo continuare a migliorare nei Playoff”

Ad apprezzare la giocata salva-partita di Adebayo c’è anche coach Spoelstra:

“Avrebbe potuto essere un poster: non molti giocatori sarebbero disposti a fare quella giocata, rischiando in prima persona. Tatum era in volo, e lui ha fatto una giocata salva-partita. Tatum aveva un angolo di penetrazione, sembrava potesse arrivare al ferro ma a volte, quando c’è un livello di competitività così alto nascono giocate che non si possono nemmeno spiegare, come quella di Bam””