NBA, Frank Vogel e Anthony Davis sulla vittoria della serie contro Houston

Come una schiacciasassi, i Lakers, con l’ennesima vittoria su Houston e il passaggio del turno, si trovano ora con un record di 8-2 in questi Playoff NBA 2020. Un ruolino di marcia di tutto rispetto per i gialloviola che nel primo turno hanno sbattuto fuori per 4-1 i Portland Trail Blazers di Damian Lillard, ripetendosi contro i texani di James Harden con lo stesso score. In tutto ciò hanno mostrato un netto miglioramento del loro gioco, dopo una ripartenza di regular season difficile all’interno della bolla di Orlando chiuso con il record di 3-5.

A quanto pare, i gialloviola non aspettavano altro che la postseason per mostrare il loro vero valore, oppure, come sostiene il buon Frank Vogel, c’è voluto solo un po’ più di tempo per tornare ad attivare tutti i meccanismi di squadra, inevitabilmente arrugginiti a causa dello stop forzato di 4 mesi:

“Ci è voluto un po’ di tempo per sgelare il nostro gioco. Abbiamo avuto quattro mesi di ferie dal gioco e ovviamente i ragazzi hanno dovuto rimettere benzina nelle loro gambe, ritrovare ritmo e tempismo… tutta una serie di cose. Ma la fiducia che ho avuto in questo gruppo è stata forte fin dall’inizio e sono entusiasta di capire quello che potremo ottenere in futuro, non solo di ciò che abbiamo realizzato finora”.

L’entusiasmo in casa Lakers è forte, così come la felicità di Anthony Davis che per la prima volta in 8 anni di carriera in NBA è riuscito a raggiungere le Finali di Western Conference. Queste le parole del lungo al termine di Gara 5 contro Houston:

“Sul piano difensivo abbiamo fatto benissimo. Il modo in cui abbiamo giocato, con cui abbiamo collaborato insieme, con cui ci siamo parlati, è stato tutto fantastico. Ci siamo autoregalati fiducia a vicenda nel poter mettere ancor più pressione sui loro portatori di palla poiché eravamo pronti a coprire su tutti. Il modo in cui abbiamo concluso le ultime due partite di questa serie è stato davvero grandioso. Questa mentalità ci aiuterà certamente anche nel prossimo round”.

Attendendo, con tutta probabilità, i Los Angeles Clippers di Kawhi Leonard…

