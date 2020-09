NBA, Russell Westbrook ed una possibile rinascita dei Rockets

Gli Houston Rockets, sconfitti dolorosamente dai Los Angeles Lakers 110-100 al termine di gara 4, sono chiamati ad una Gara 5 sensazionale, in modo tale da poter riaprire la serie. A questo proposito, dopo i 25 punti segnati ieri notte, Russell Westbrook si è presentato ai microfoni dei giornalisti con il chiaro intento di dare una scossa significativa alla sua squadra:

“Abbiamo già parlato in spogliatoio. Sappiamo cosa fare per riscattare questa serie. Servirà uno sforzo enorme, magari oltre il sopportabile per alcuni. Se si desidera qualcosa di importante, ognuno deve sapersi mettere al servizio del collettivo anche al di fuori della propria zona di competenza. L’unico modo per vincere è giocare da squadra unita. Se mai dovesse arrivare un successo, sarà dovuto all’impegno di ciascuno, non alle giocate dei singoli. Inoltre, sarà una partita senza margine di errore e per questo bisognerà studiare ogni possesso. Interpretare la partita una giocata alla volta ti permette di giocare sui punti deboli dell’avversario, specialmente qui nella bolla, dove ogni partita è diversa dalla precedente. In conclusione, dobbiamo essere consapevoli di potercela giocare a livello tecnico con chiunque. La testa spesso vince queste partite”.