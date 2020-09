NBA, Kawhi Leonard mantiene medie paurose nella bolla

Nonostante Damian Lillard abbia vinto il premio di MVP della bolla a causa delle sue prestazioni nelle partite di qualificazione, bisognerebbe guardare a Kawhi Leonard quando si pensa a un giocatore costante e dominante nella bolla. Ovviamente anche “The Klaw” ha degli avversari, James Harden e Jimmy Butler ad esempio. Ma anche ieri sera, l’ala dei Clippers ha messo il punto esclamativo su Gara 4, segnando 30 punti, con 10 rimbalzi, 9 assist, 4 rubate e un paio di stoppate.

Decisivo per l’intera partita, i Denver Nuggets non sono mai riusciti a contenerlo.

Guidati dal loro leader, i Clippers sono ad una vittoria da un risultato mai raggiunto dalla franchigia, le finali di Conference, e riguardo questo obiettivo si sono espressi sia il coach Doc Rivers che Paul George.

“Non è il nostro obiettivo, penso che a nessuno importi. In realtà non abbiamo ancora concluso nulla.”

Queste le parole dell’allenatore dei Clippers, che anche attraverso vittorie come queste, sono risultati come una delle squadre migliori da quando l’NBA è ripartita a Orlando. I losangelini sono stati ottimi sia in attacco che in difesa, e stanotte hanno mantenuto Denver sulla percentuale di 39.4% di tiro, con il 93.4 di rateo offensivo.

“Stiamo finalmente facendo funzionare la nostra difesa, se c’è quella, poi possiamo creare qualsiasi cosa in attacco.” “Cerchiamo di farlo tutti assieme. Non so dove siamo arrivati, ma so che stiamo migliorando visibilmente, e questo è il nostro obiettivo ogni giorno.”

Queste le dichiarazioni rispettivamente di George e di Kawhi Leonard, le due stelle dei Clippers che hanno portato la squadra in alto, e cercheranno di trascinarla verso vette mai raggiunte. E se i bianco-blu di Los Angeles vincessero l’anello, sarebbe il secondo portato da Leonard in una città che non aveva mai vinto uno.

Leggi anche:

Playoff NBA: Celtics-Raptors è già storia, dopo 2 overtime si va a Gara 7! Clippers ad un passo dalla vittoria della serie

NBA, LeBron James: “Spero di rendere orgoglioso Kobe e la sua famiglia”

Mercato NBA, Billy Donovan e Tyronn Lue nel mirino dei 76ers