NBA, Lowry: “Giocato ogni possesso come fosse l’ultimo”

Nella vittoria in due overtime contro i Celtics Kyle Lowry ha dettato legge, mettendo a referto 33 punti e 8 rimbalzi in 53 minuti. Nell’intevista post-partita la stella dei Raptors, esausto dopo la lunghissima partita, ha parlato della sua prestazione, lodata anche da Nick Nurse:

“Il mio lavoro è andare sul campo e giocare nel modo più duro possibile. Stiamo giocando contro un’ottima squadra, allenata benissimo e con diverse star, e dobbiamo lavorare duro per ogni vittoria. È proprio questo che facciamo: scendere in campo e giocare ogni possesso come se fosse l’ultimo“

Uno dei migliori giocatori dei Raptors ieri è stato Norman Powell. In questa stagione ha viaggiato a 16 punti di media a partita, ma ieri ne ha segnati 23, divenendo protagonista della partita grazie a diverse giocate importanti negli ultimi minuti, tra cui una stoppata e i due tiri liberi decisivi. Lowry ha apprezzato molto il contributo del compagno, facendogli i complimenti:

“Nei Playoff, i cosiddetti role-players sono molto importanti per vincere. Il nostro coach pone molta fiducia in Norman, e questa notte si è dimostrato un grande giocatore grazie a delle triple importanti e i tiri liberi che ha segnato. In una partita come questa, non sai mai chi sarà a fare quel passo in avanti necessario per farci vincere. E oggi è stato Norm. Anche il contributo di Pascal [Siakam], Freddie [VanVleet], OG [Anunoby] e il mio sono stati sicuramente fondamentali. Abbiamo giocato 50 minuti, e non è da tutti…”