Non è ancora ufficiale ma dovrebbe esserlo a breve: il Draft NBA verrà posticipato.

La serata che segna ufficialmente l’inizio della nuova stagione era stata prevista per il 15 ottobre, a soli tre giorni di distanza dall’ultima data possibile per Gara 7 delle Finals. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN però il board della NBA starebbe valutando di posticipare l’evento al 18 novembre.

Secondo il reporter la lega avrebbe già informato le squadre riguardo la propria decisione e avrebbe anche spiegato i motivi che hanno portato allo slittamento. Tra i più importanti troviamo la volontà di concedere ai team più tempo per valutare i prospetti da selezionare e soprattutto quella di stabilire un salary cap definitivo per la prossima stagione. Dopo un decennio dove le entrate per NBA e squadre hanno visto una clamorosa ascesa, la stagione 2019-2020, ha visto questo trend andare in controtendenza. L’affaire con la Cina ad inizio anno ma soprattutto il Covid-19, hanno impattato in maniera clamorosa, in negativo, gli introiti di questa stagione e ciò verosimilmente avrà un impatto importante anche nei prossimi anni.

