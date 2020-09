NBA, Anthony Davis su LeBron: “È un giocatore incredibile”

Ogni giorno che trascorre all’interno della lega, LeBron James rompe un nuovo record NBA. La grandezza di questo giocatore è vissuta in prima persona anche da Anthony Davis, suo compagno di squadra. Il lungo dei Lakers, al termine della partita vinta contro Houston che ha dato il vantaggio nella serie ai gialloviola, nel post-partita ha parlato di LeBron e della voglia di continuare a stupire il mondo del nativo di Akron, nonostante la carta d’identità dica 35 anni (36 il prossimo dicembre, ndr)

Queste le parole di Davis sul proprio compagno:

“L’altro giorno, quando ha fatto schiacciata con cui è rimasto in volo per diversi secondi, ci dicevamo tra noi che nessuno dovrebbe essere in grado di fare quelle cose alla sua… con tanti anni trascorsi in campionato (sorride). Niente è sorprendente per noi quando si parla di LeBron. Le cose che è in grado di fare a questa età sono incredibili. Lo dico sempre: sento che ad ogni partita batte un record nuovo. Sono contento di essere suo compagno di squadra e di poter assistere in prima persona alla sua grandezza.”