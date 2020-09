NBA, Jimmy Butler: “Vogliamo un titolo e siamo concentrati su questo”

Con la vittoria contro i Milwaukee Bucks in Gara 5, i Miami Heat hanno vinto la serie Playoff e si ritrovano alle Finali di Conference. Per Jimmy Butler, stella degli Heat, è la prima volta che la sua squadra arriva così in fondo nella Post-Season NBA. Nell’intervista dopo Gara 5 Jimmy ha parlato di diversi argomenti, tra cui i suoi compagni e le capacità offensive di squadra degli Heat:

“Amiamo giocare di squadra. Non è uno sport individuale e una vittoria è sempre una vittoria, in qualunque modo essa arrivi. Tanti dei nostri sono riusciti a fare un passo in avanti nei Playoff e in questa partita. Come dico sempre, Tyler Herro è un professionista e giocherà in questa lega per ancora molti anni. È davvero fiducioso nelle sue capacità e nei suoi mezzi, gioca con uno stile che pensi sempre abbia 31 anni come me. Ed è per questo che lo amiamo”



Jimmy ha anche parlato della “cultura” sportiva che contraddistingue i Miami Heat come franchigia:

“È anche meglio di come la potevo immaginare. Lavoriamo molto qui e siamo molto onesti tra di noi. Se vedi le nostre partite vedi sempre giocatori litigare ma nessuno la prende mai sul personale. Ed è questo che amo riguardo questo gruppo: possiamo sempre essere onesti tra di noi e, nonostante le critiche che ci facciamo, nessuno si offende. Siamo molto uniti, parliamo sempre di come possiamo migliorarci a vicenda. E tutto quello che facciamo sul campo lo facciamo per vincere. Non ci interessano le statistiche, la fama o altre cose del genere. Tutto quello che ci interesssa è vincere un titolo”

Poi gli è stato chiesto cosa ne pensasse di essere arrivati alle Eastern Conference Finals:

“È un obiettivo molto importante ma sicuramente non mi voglio, e non ci vogliamo, parlando a nome di tutta la squadra e di tutta l’organizzazione, fermare qui. Vogliamo vincere un titolo, e penso che noi siamo proprio concentrati su questo. La prossima serie sarà più difficile della precedente, e già lo sappiamo, ma ci proveremo”

Nelle finali di Conference, Miami affronterà la vincente della serie Playoff tra i Boston Celtics e i Toronto Raptors. Boston conduce 3-2, e già con la partita di stanotte gli Heat potranno sapere chi sarà il prossimo avversario.

