NBA, James Harden spiega cosa non è andato in Gara 2 contro i Lakers

Il giorno dopo la sconfitta con i Lakers che ha riportato la serie in parità, 1-1, James Harden ha dichiarato cosa non è andato e cosa ha portato la franchigia di Houston a perdere a Gara 2. La guardia dei Rockets ha concluso la partita con 27 punti e 7 assist, sempre fondamentale per i suoi, ma leggermente sottotono. Queste le parole del Barba riportate da The Athletic:

“Non siamo stati abbastanza aggressivi e non abbiamo attaccato la loro zona a sufficienza. Abbiamo lasciato loro confidenza, e loro hanno iniziato a mettere tiri importanti”

Harden si è poi concentrato sull’approccio della sua squadra nella prima metà dell’incontro:

“Sono entrati in campo e hanno giocato più duro di noi. Nel secondo tempo ci siamo svegliati e abbiamo preso il controllo. Se avessimo avuto la stessa intensità dall’inizio dell’incontro sarebbe andata bene.”

Nonostante la sconfitta ben 6 giocatori di Houston sono andati in doppia cifra per punti realizzati, con Harden top scorer. Dall’altra parte invece, i Lakers, nonostante la vittoria, continuano a mostrare tutti i propri limiti in fase offensiva. Oltre al duo James e Davis infatti il resto del roster continua a faticare col canestro, e stanotte ha trovato in Morris un contributo inaspettato, essendo uno degli ultimi nelle rotazioni dei losangelini.

Se mai dovessero ritrovare la giusta intensità, per James Harden e soci non sarà difficile riprendere in mano le sorti della serie playoff. Per Los Angeles, invece, la vittoria non deve illudere e cancellare i problemi emersi fin qui. La squadra del Re deve tornare a far sentire la propria presenza fisica, con uno dei roster più atletici in campo, e ritrovare fiducia col canestro con tutti i suoi effettivi.

