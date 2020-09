I Los Angeles Lakers, nella notte, hanno impattato la serie contro gli Houston Rockets vincendo Gara 2. La compagine gialloviola ha avuto la meglio dopo essersi fatta clamorosamente rimontare nel corso del terzo quarto, per poi chiudere i conti negli ultimi 12 minuti. Eroe della giornata, insieme ai soliti LeBron James (28 punti + 11 rimbalzi + 9 assist) e Anthony Davis (34 punti + 10 rimbalzi), è stato Rajon Rondo. Il play, rimasto in campo per 29 minuti, ha totalizzato 10 punti, ma quello che stupisce di più è il suo +/- a fine gara: +28. Queste le parole di James sul suo compagno di squadra:

“Penso che oggi sia stato estremamente aggressivo, non solo in attacco, ma anche in difesa dove ha accettato la sfida di marcare James [Harden] e cambiare su tutti quando necessario. Ha giocato bene. Voglio dire, questo è quello che sa fare. È un leader. E per noi riaverlo nella postseason, è una chiave importante. Abbiamo costruito questa squadra per poter giocare in modi diversi e per essere in grado di giocare contro squadre di tutti i tipi, per essere in grado di giocare con quintetto piccolo o alto, in maniera flessibile. Abbiamo messo tutto in preventivo sin dall’inizio e ora ci troviamo qui”.