NBA, allarme Milwaukee: Antetokounmpo in dubbio per Gara 4

Si accende un campanello d’allarme in casa Milwaukee Bucks. Infatti, secondo quanto riportato nelle ultime ore in seguito all’injury report consegnato dalla stessa franchigia alla NBA, Giannis Antetokounmpo è stato listato come ‘questionable’ – ossia, in dubbio – per Gara 4 contro Miami. Il greco nella scorsa partita ha riportato una distorsione alla caviglia destra durante il primo tempo che non ne ha comunque minato il suo impiego nel resto del match. Ora Milwaukee procede con più cautela, ma vuole assolutamente sperare di riavere il suo leader sul parquet.

La compagine del Wisconsin, sotto 0-3 nella serie contro gli Heat, è vicina ad una eliminazione che sarebbe clamorosa, soprattutto per quanto visto in regular season in cui la squadra di Mike Budenholzer ha dominato in lungo e in largo. Dovessero essere buttati fuori da Miami, il futuro di Antetokounmpo a Milwaukee diventerebbe il vero e proprio enigma del prossimo mercato NBA. Ad oggi il greco non ci pensa, anzi, nelle scorse ore ha rilanciato l’idea di una rimonta leggendaria, sfidando i numeri che non hanno mai visto alcuna squadra ribaltare lo 0-3 durante una postseason:

“Se c’è una squadra che può battere una squadra quattro di fila, siamo noi. Possiamo sicuramente essere noi. Dobbiamo credere in noi stessi. Non dobbiamo farlo partita per partita, ma giocata dopo giocata. Dobbiamo crederci.”

