NBA, Kemba Walker commenta la sconfitta contro Toronto in Gara 4

Il terzo quarto di Gara 4 contro Toronto è costato la partita ai Boston Celtics. Dopo una gara sostanzialmente in equilibrio, i canadesi sono usciti più convinti dagli spogliatoi all’intervallo lungo, chiudendo sul +8 dopo 36 minuti di gioco. In una serie in cui ogni piccolo strappo è decisivo, Boston ha pagato pegno regalando il pareggio delle serie (2-2) ai canadesi. Chi si è visto meno rispetto ad altri appuntamenti è stato Kemba Walker, autore di soli 9 tiri dal campo (15 punti totali) in più di 40 minuti sul parquet. Decisamente un bottino insufficiente se pensiamo che sole 48 ore prime, il play aveva realizzato quasi 30 punti.

Boston ha bisogno dei suoi punti per portare a casa altre vittorie e Kemba lo sa bene:

“Se devo essere onesto è qualcosa di inaccettabile, per quanto mi riguarda. Non esiste che io mi prenda solo 9 tiri in un’intera partita: è inaccettabile. Abbiamo sbagliato tiri facili, tiri che di solito segniamo e che sappiamo di poter segnare. Dobbiamo semplicemente farlo. Dobbiamo giocar meglio. Devo giocar meglio. Devo riuscire ad alzare l’intensità dei miei compagni, e sono certo che riuscirà a farlo. Voglio fare di tutto per metterli nelle migliori condizioni per far bene. Nessuno ha mai detto che sarebbe stata una serie facile, perché loro sono i campioni in carica, sanno cosa ci vuole per arrivare fino in fondo. Ma noi dobbiamo far meglio di così: non mi stancherò mai di ripeterlo.”

Gara 5 è in programma nella notte tra lunedì e martedì alle ore 00.30 italiane. In quel momento capiremo chi potrà godere di ben due match point per volare in Finale di Conference, ad un passo dal sogno del titolo NBA.

