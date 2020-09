NBA, Patrick Beverley commenta la vittoria contro i Nuggets in Gara 1

Patrick Beverley ha giocato solamente 12 minuti in campo nella sfida di stanotte tra i Los Angeles Clippers e i Denver Nuggets. E si sono sentiti tutti. Nella prima gara della serie dominata dai losangelini e chiusa sul punteggio di 120-97, Beverley ha fatto il suo ritorno e la sua squadra ha potuto contare su un altro dei suoi alfieri.

Sono solo 13 le volte in cui i Clippers hanno potuto contare su tutti gli uomini a loro disposizione, e il record è di 12-1, assolutamente positivo.

“Quando si è fuori per un infortunio, e si può solo guardare il gioco, non è una bella sensazione. Sono fortunato ad essere qui stasera. Ma non si può dare per scontata la salute, è molto importante riguardarsi, e stasera finalmente potevo essere qui a giocare per i miei fratelli, facendo ciò che sappiamo ben fare”

Nonostante lo scarso minutaggio, Beverley ha messo a segno 8 punti, conditi da 2 assist e 6 rimbalzi, nei 12 minuti giocati. Sia Leonard che George hanno espresso la loro contentezza nell’avere il loro generale difensivo in campo di nuovo, e il loro gioco è sicuramente migliorato:

“La sua voce, la sua comunicazione in campo, i suoi sforzi dentro e fuori dal campo, è bravissimo in queste cose. E anche in attacco è importantissimo, riesce a prendere parecchi rimbalzi anche lì. Vuole raggiungere la vittoria più di tutti anche quando non gioca, dà tutto sè stesso. Quando hai uno così in squadra, non puoi fare altro che lanciarti nella mischia e metterti a disposizione di uno come lui”

Queste le parole di Paul George, che in ogni caso ha avuto una buona serata, dimostrandosi in netto miglioramento rispetto alle prime gare dei playoff, mettendo a segno 19 punti, 7 rimbalzi e 4 assist. Anche il coach Doc Rivers, si è detto particolarmente contento di poter giocare finalmente con tutti i suoi uomini, di come Beverley sia un uomo capace di dare energie ai suoi, e di farsi sentire sul campo.

Leggi anche:

Le reazioni dei giocatori NBA alla nomina di Steve Nash

Mercato NBA, Steve Nash è il nuovo coach dei Brooklyn Nets

NBA, Ja Morant nominato Rookie dell’anno 2020