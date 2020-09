NBA, OG Anunoby diventa l’eroe dei Raptors sulla sirena: “Sapevo di segnare”

Nel momento della partita in cui i Boston Celtics sembravano potersi portare su un accomodante 3-0, sono bastati 0.5 secondi a OG Anunoby per ribaltare la partita e regalare la vittoria ai suoi.

L’ala dei Toronto Raptors si è ritrovato libero all’angolo, ha ricevuto palla e tirato con una freddezza degna di nota, segnando dall’arco e assicurando la vittoria per 104-103 alla franchigia canadese.

ARE YOU KIDDING ME?!?!??!?! pic.twitter.com/9dfLglhKM5

— Toronto Raptors (@Raptors) September 4, 2020