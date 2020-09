NBA, LeBron James risponde senza giri di parole a Jay Williams

LeBron James è stato coinvolto in una discussione legata all’Mvp della NBA in carica: Giannis Antetokounmpo.

La star dei Los Angeles Lakers non ha apprezzato quanto affermato da Jay Williams.

Ma procediamo con ordine: tutto ha avuto inizio con la dichiarazione di Richard Jefferson che, riferendosi a Giannis Antetokounmpo, lo ha paragonato a Scottie Pippen, affermando che, senza un Michael Jordan, non sarà in grado di conquistare un anello NBA.

Non ha tardato ad arrivare la risposta di Scottie Pippen che, in maniera estremamente provocatoria, ha domandato a Richard Jefferson

Alla querelle si è aggiunto Jay Williams che ha paragonato LeBron stesso a Scottie Pippen nel contesto dei Miami Heat.

LeBron non ha fatto attendere a lungo la sua risposta:

“Spiegami che cosa diamine dovrei farci con queste argomentazioni. Sono quaggiù concentrato per la prossima sfida contro Houston e, per la cronaca, non sono mai stato nessuno al di fuori di me stesso.”