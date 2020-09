NBA, Jaylen Brown commenta l’epilogo di Gara 3

Jaylen Brown, rimasto particolarmente turbato dopo il finale agonico che ha consegnato Gara 3 ai Toronto Raptors, si è lasciato tradire dalle emozioni ed ha esternato tutto il suo disappunto sportivo:

“E’ una disgrazia. Tutto ciò brucia enormemente e mi impedisce di pensare ad altro. Non avremmo dovuto lasciarci scappare l’occasione di andare in vantaggio 3-0 nella serie. Ad ogni modo, mi prendo la responsabilità totale dell’accaduto. Non sto parlando solo dell’ultimo tiro, ma anche dei possessi precedenti. Non ho giocato con la massima intensità e me ne pento. I Playoff sono così. Non puoi permetterti di concedere tanta fiducia agli avversari. Nulla da togliere comunque alla loro giocata: Lowry è riuscito ad aggirare Tacko [Fall], rimettendo alla grande il pallone. Anunoby si è fatto trovare pronto in angolo e ha dimostrato grande sangue freddo. Purtroppo sono stato colpevole, insieme a Jayson [Tatum], di un errore di comunicazione ed ho concesso un margine abbastanza grande da condannarci.”