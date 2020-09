NBA, Michael Porter Jr.: “I Clippers mi scartarono al Draft: sarà bello giocare contro di loro”

In questa stagione Michael Porter Jr. si è dimostrato uno dei talenti più cristallini della NBA. In chiave futura, il giocatore dei Denver Nuggets potrebbe diventare uno dei volti di questa lega, ma servirà costanza di prestazione così come una discreta tenuta fisica. È soprattutto il fattore “infortuni” che ha impedito, ad esempio, ai Los Angeles Clippers di selezionarlo durante il Draft NBA 2018, scartandolo bellamente (avevano due scelte consecutive alle 12 e 13, ndr).

Qualcosa che Michael Porter Jr. non hai mai dimenticato, così come il report scout della franchigia:

“Il loro medico ha scritto un report su di me e penso che abbia scritto alcune cose come se pensasse che non avrei mai più giocato a basket, quindi non pensavo che mi avrebbero scelto.”

L’allenatore dei Clippers, Doc Rivers, ha confermato la versione del giocatore:

“È stato davvero brutto per noi. Eravamo convinti su di lui, ma ricordo che il referto medico non lo raccomandava. Abbiamo scelto Shai come prima opzione che era quello che volevamo. La seconda scelta, invece, devo dire che è stata dura per noi passare Porter perché tutti nella nostra stanza sapevano del suo talento, ma c’era più preoccupazione per gli infortuni. Questo era il nostro grande dubbio.”

Porter ha saltato l’intera stagione 2018-19 con i Nuggets dopo aver subito un secondo intervento alla schiena, infortunio che si porta dietro dalla sua ultima stagione in NCAA. I Clippers, avevano selezionato Miles Bridges e Jerome Robinson, scambiando Bridges con gli Charlotte Hornets per Shai Gilgeous-Alexander durante la notte del draft.

Il destino, ora, metterà di fronte Denver ai Clippers e Michael è pronto a scendere in campo:

“Non mi aspettavo che mi scegliessero, ma sarà divertente giocare contro di loro, di sicuro.”

