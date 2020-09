Mercato NBA, i Knicks interessati a Fred VanVleet

Fred VanVleet si è conquistato la titolarità ma anche la candidatura alla futura leadership dei Toronto Raptors. Dai Playoff, vincenti, dello scorso e per tutta questa stagione il giocatore ha dimostrato di poter raccogliere l’eredità tecnica e carismatica di Kyle Lowry. Tanto da essere diventato il giocatore più importante nel roster assieme a Pascal Siakam.

Ora però il mercato si avvicina e il contratto del play maker originario di Rockford andrà in scadenza, attirando numerose pretendenti, tra cui i New York Knicks. A riportare la notizia il New York Daily News.

La franchigia della Grande Mela sembra essere completamente coinvolta in una profonda ristrutturazione del roster, per provare a tornare in zona Playoff. Con la scelta del nuovo allenatore, Tom Thibodeau, la direzione presa pare essere quella di fare le cose sul serio.

Tra i nomi che sono circolati per la prossima stagione Knicks, spunta anche quello di VanVleet. Il giocatore infatti coincide perfettamente con quello che è il prototipo dell’atleta di coach Thibo. L’allenatore ex Bulls ha sempre voluto squadre in grado di difendere su ogni pallone, con intelligenza cestistica ed in grado di vincere sul piano dell’agonismo e dell’intensità. Da questo punto di vista il playmaker di Toronto, che sta crescendo sempre più sotto l’influenza di Lowry, corrisponde perfettamente alla descrizione.

Toronto però difficilmente si libererà di uno dei giocatori su cui pare voler costruire il proprio futuro. Anche perché lo spazio salariale può permettere di offrire a Fred VanVleet un contratto cospicuo e al tempo stesso garantirgli una squadra competitiva anche per i prossimi anni.

L’ex prodotto di Wichita State quest’anno sta giocando una media di 35 punti a partita, con 18 punti 6 assist e 4 rimbalzi. Secondo riferimento offensivo della franchigia.

Difficile quindi pensare che i Raptors non proveranno a far di tutto per tenersi il proprio play del futuro. Ma se mai ciò accadesse, a quanto pare c’è già chi vuole Fred Van Vleet.

