NBA, Pronto un rinnovo monstre per Donovan Mitchell: le cifre

Come riportato da Chris Haynes di Yahoo Sport, gli Utah Jazz e Donovan Mitchell stanno lavorando ad un’estensione al massimo salariale dell’attuale contratto (ancora da rookie) del giocatore. Le trattative dovrebbero entrare nel vivo nel mese di ottobre, quando si aprirà ufficialmente la finestra della Free Agency. La suddetta estensione dovrebbe essere di cinque anni ed ammontare a 170 milioni di dollari.

Da quando è stato scelto alla 13esima chiamata nel Draft NBA 2017, Donovan ha vissuto tre postseason consecutive, riuscendo a superare il primo round curiosamente nella sua stagione da rookie. Donovan Mitchell, nel corso dell’agonica serie persa contro i Denver Nuggets, si è messo decisamente in mostra, registrando 36,3 punti, 5 assist e 5 rimbalzi di media, tirando con il 52% da tre punti. Il play della compagine di Salt Lake City non si è mai tirato indietro, nonostante i rischi di infortuni seri dopo uno stop di 4 mesi dovuto al lockdow:

“Una volta che i miei compagni di squadra mi hanno detto che volevano giocare nella bolla, sono andato all in. Non potevo pensare solo a me. Ci sono ragazzi più giovani che non si sono ancora affermati in questo campionato e hanno avuto bisogno di questa corsa Playoff per mostrare il loro valore. Sarebbe stato egoista da parte mia oppormi al loro volere. Non potevo lasciare che il mio contratto intralciasse la loro voglia di rivalsa. Ho dovuto fare affidamento su Dio. Se mi fossi fatto male, sarebbe stata la volontà di Dio. Ma ho riposto la mia fiducia in Lui e non mi sono preoccupato di farmi potenzialmente male. Questo mi ha permesso di andare là fuori e giocare. La mia fede era in Dio “.