C’è soprattutto rabbia e amarezza nelle parole di Kyle Lowry, al termine della seconda sconfitta consecutiva rimediata dai Boston Celtics nella notte.

Il suo ritorno in campo non è stato sufficiente per iniziare al meglio le semifinali di Eastern Conference. I Toronto Raptors infatti, si trovano gia sotto per 2-0, e come commentato dal giocatore, senza mezze parole nel post partita a ESPN, la squadra non è certamente dell’umore migliore.

Siamo piuttosto incazzati in questo momento. Siamo sotto di ben 2 gare. Il nostro compito adesso è visionare i filmati delle ultime partite e capire cosa abbiamo fatto di sbagliato e cosa possiamo cercare di migliorare gia dalla prossima partita. Abbiamo appena perso due partite. Adesso dobbiamo cercare di accorciare il distacco ad una sola. Questo è tutto quello che dobbiamo fare. Pensiamo di recuperare una partita alla volta. I Celtics stanno giocando molto bene. Dobbiamo trovare un modo per fare ancora meglio di loro.

Dopo un convincente sweep rifilato ai Brooklyn Nets al primo turno, i Toronto Raptors hanno potuto fare ben poco di fronte alle immarcabili prestazioni di Jayson Tatum e compagni.

Nel giro di tre giorni, in campioni in carica si sono trovati già ad un ultimo appello, con un margine d’errore ridotto al lumicino.

Uscire sconfitti da Gara 3, in programma nella notte di giovedì, potrebbe porre infatti una forte ipoteca sul passaggio del turno della franchigia del Massachussets.

Le sensazioni di Kyle Lowry non sono difformi da quelle di un’altro senatore dello spogliatoio canadese. Pascal Siakam, anch’esso presentatosi ai microfoni di ESPN, si è soffermato inoltre sulla necessità di mantenere una costante intensità durante le gare.

Dobbiamo vincere la prossima partita. Questo è ciò che conta. Tutto sommato, la nostra prestazione non è stata così negativa, abbiamo giocato abbastanza bene. Purtroppo, sopprattutto nell’ultimo quarto, non abbiamo tirato bene come loro. Dobbiamo riflettere su questo e cercare di mantenere sempre la stessa intesità durante la gara. Adesso dobbiamo preoccuparci di vincere la prossima partita.

Non si tratta certo di una situazione sconosciuta per i Toronto Raptors. Alle finali di Conference dello scorso anno, la franchigia si ritrovò infatti in una identica condizione di svantaggio.

Dopo aver perso le prime due gare, i canadesi seppero invertire il trend, inanellando quattro vittorie consecutive, che significarono NBA Finals.

Gli avversari in quel frangente non erano altri che i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo, attualmente impegnati dall’altra parte del tabellone con i Miami Heat.

