NBA, Harden parla della decisiva palla persa da Westbrook: “Ha preso la decisione più giusta secondo lui”

Quando mancavano pochi istanti al termine di Gara 6 tra Houston Rockets e Oklahoma City Thunder, con i texani sotto di 3, il grande ex di turno Russell Westbrook ha commesso un brutto errore che ha portato ad una palla persa e quindi alla sconfitta finale.

Il prodotto da UCLA è stato sommerso di critiche, vista anche la straordinaria prestazione di Chris Paul, che Westbrook ha sostituito ai Rockets, ma a difesa del compagno si è erto James Harden. Nel post-partita, parlando dell’errore del compagno, il Barba ha dichiarato:

“La giocata che ha portato all’errore di Russ era disegnata per lui, per fargli attaccare il canestro velocemente. Ha attaccato, ha preso la decisione più giusta per lui, quella che avevamo preparato e che era aperta”