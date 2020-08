NBA, multa di $25.000 per Schroder e Pj Tucker

Con il ritorno di Russell Westbrook, gli Houston Rockets hanno vinto sugli Oklahoma City Thunder per 114-80. Non una bella partita per OKC, soprattutto dal punto di vista difensivo, di fatto James Harden e compagni hanno avuto vita facile in particolar modo nelle penetrazioni a canestro. A dimostrarlo i soli 14 liberi tentati dai texani.

Per Gara 6 le previsioni danno per prossimi vincitori del turno i Rockets, che durante la serie hanno dimostrato più volte di saper tenere sotto controllo la partita.

Vittorie a parte, anche in questa partita non si è riusciti a tenere sotto controllo la tensione, sfociata in uno scontro, culminato poi con l’espulsione, tra Dennis Schröder e Pj Tucker.

Schroder was slick with the crotch shot for sure https://t.co/JTtlkeD93g — gifdsports (@gifdsports) August 30, 2020

Chiaramente, la vicenda ha fatto parecchio discutere.

Come si può vedere dal video, Tucker porta un blocco sui cui Scrhöder si scontra, ma nel mentre gli rifila un colpo all’inguine. Ancora è da capire se il gesto fosse volontario o meno, sta di fatto che una volta finito a terra, il giocatore dei Rockets si è subito rialzato cercando l’attenzione del giocatore tedesco, non ricevendo alcun tipo di feedback. Presto gli animi si sono scaldati e Tucker ha spinto con la testa Scrhöder, sorpreso poiché probabilmente non si aspettava una reazione del genere.

Dopo ore di discussioni e accuse, la lega è arrivata ad una conclusione, decidendo di multare i giocatori con una somma pari a 25.000 dollari. Nonostante la multa, i due non sono stati espulsi per le prossime partite in programma, questo significa che saranno entrambi presenti per Gara 6.

OKC deve cambiare faccia se vuole veramente mettere in difficoltà i Rockets, Non solo in difesa ma anche in attacco. Ieri sera la squadra capitanata da Coach Billy Donovan ha concluso con un misero 7/46 dal tiro da tre, un dato assolutamente da visualizzare se si ha intenzione di fare diversamente per il prossimo match.

Inoltre un Danilo Gallinari da 1 solo punto (0/5 dal campo) e un Chris Paul sottotono (anche se sembra esserlo dall’inizio della serie), probabilmente stressato e particolarmente impegnato per la recente protesta dei giocatori, hanno determinato la sconfitta della squadra, e rischiano di farlo anche per la prossima partita.

